Oba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi gün sayıyor 16 derslikli kreş, 200 çocuk kapasiteli olacak

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kısa sürede yapımı tamamlanarak kullanıma sunulacak Oba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde gelinen son aşamayı yerinde inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaaddinoğlu, Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, birim müdürleri ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte inşaatı gezen Başkan Yücel, projenin kısa sürede tamamlanarak hayata geçirileceğini belirtti.



“Yakında halkımızın hizmetine sunulacak”

Tesisin geldiği son aşamayı inceleyen ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Yücel, “Üretken belediyecilik anlayışıyla eğitim alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir eğitim yuvası olan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevimizin kaba inşattı bitti. 16 derslik, oyun salonları, uyku odaları, yemekhanesi, kütüphanesi, sinema salonu olan 200 çocuk kapasiteli tesisimiz kısa sürede hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

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