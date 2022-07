En çok mavi bayrağa sahip il Antalya, ilçe Manavgat oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi, Türkiye’nin en çok mavi bayrağına sahip ilçesi oldu. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetimi, Manavgat Belediyesi’ne ait 4 plaja daha mavi bayrağını teslim etti.

Deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında mavi bayrak kriterlerine uygun olduğu tespit edilen Manavgat Belediyesi’ne ait Boğaz Halk Plajı, Kızılot Halk Plajı ve Nar Beach Plajları mavi bayrak almaya hak kazandı. TÜRÇEV tarafından yapılan denetleme sonrası mavi bayrak almaya hak kazanan Boğaz Otel Halk Plajı’nda mavi bayrak töreni düzenlendi. Törene Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Halil Bayaz, Türçev Antalya Koordinatörü Mustafa Eryiğit, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.



33 kritere uygun

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz, Kızılot, Nar Beach 1 ve Nar Beach 3 halk plajlarının mavi bayrak sertifikalarını TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Eryiğit’in elinden aldı. Eryiğit, çevre eğitimi, bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği başlıklarında 33 kritere uygunluğu tespit edilen Sorgun Boğaz, Nar Beach plajları ve Kızılot plajları mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi.



En çok mavi bayrak Manavgat’ta

TÜRÇEV Koordinatörü, “2022 yılı itibarıyla dünyada en çok mavi bayraklı plaja sahip şehir 229 plaj ile Antalya oldu. Manavgat ilçesi de sınırları içinde bulunan 55 plaj ile ülkemizde en fazla mavi bayrak ödülüne ilçe konumundadır. Manavgat’ta ek tesislerle birlikte 81 tesis ve 8 halk plajı mavi bayrak ödülüne sahiptir. Bu 8 halk plajından 6’sı Manavgat Belediyesi’ne aittir. Manavgat Belediyesi halk plajları kalite olarak da her yıl üzerine koyarak daha iyi hizmet veriyor. Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’e hizmetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Halil Bayaz, “Her yıl yeni plajlarda mavi bayrakları göndere çekmekten büyük onur duyuyorum. Antalya Türkiye sahillerinin başkenti, Manavgat’ta Antalya’nın 1 numarası. Geçen yıl da Manavgat Belediyesi’ne ait Kızılot Halk Plajı’nda mavi bayrağı çekmiştik. Manavgat Belediyesi bu konuda çok duyarlı. Mavi Bayraklarımızın tüm turizme hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetleri için Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gurur duyuyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “Plajlar insanların nefes aldığı yerler, halkın günlük yorgunluklarını unuttukları, soluk aldıkları meşakkatlerden uzaklaştıkları yerler. Mesire alanları gibi buraları çoğaltmak, yeşil alanları çoğaltmak, halkın çok uygun koşullarda hizmet aldığı bu noktaları artırmak bizim her zaman hedefimiz olmuştur. Manavgat’ta yaşayan hemşehrilerimizin ve yabancı konuklarımızın en iyi şeylere layık olduğuna inanıyorum. Açılan bu tarz tesislerde sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet alabilmeleri, huzurlu şekilde vakit geçirebilmeleri son derece önemli. Boğaz otel halk plajı bu bölgede gurur duyduğumuz bir yer. Halkla el birliğiyle yaptığımız bir yatırım burası. Bu yıl biraz daha uzattık, 2 katına çıkardık, her bir noktada vatandaşlar ücretsiz şekilde şezlong ve gölgeliklerde vakit geçirebiliyorlar. Buranın mavi bayrakla taçlandırılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Manavgat’ta 55 plajın mavi bayrağa sahip olduğunu ayrıca ilçede mavi bayrağa sahip 8 halk plajından 6’sının Manavgat Belediyesi’ne ait olduğunu öğrendik. Bu bizi daha da gururlandırdı. 250'nin üzerinde 5 yıldızlı konaklama tesisinin bulunduğu bölgemizde biz de Manavgat Belediyesi olarak özel sektörün bu girişimlerine yerel yönetim olarak ayak uydurmak, desteklemek görevimiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, plajlarda halka emek veren, hizmet veren özellikle belediyedeki benim mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.