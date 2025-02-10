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        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:09
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        Antalya'da Türk Müziğinin usta isimleri anıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Konseri" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrasınca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Konserde, ünlü sanatçılar Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Erkin Koray ve Ayten Alpman'ın parçaları Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar tarafından seslendirildi. Katılımcılar da şarkılara eşlik etti.

        Konser sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Şef Umut Özdiken yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'na çiçek verdi.

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