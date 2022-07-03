Büyük otel işletmecilerinin 'doluyuz' açıklamasına pansiyonculardan tepki



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 'Kurban Bayramı'nda doluyuz' şeklinde açıklama yapan büyük turizm tesislerine tepki gösteren butik otel ve pansiyon işletmecileri, kişi başı 250 liraya kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama hizmeti sunan otellerin yarı kapasite dahi dolmadığını belirtiyor. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Dernek Başkanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Alp Özel, "Antalya denildiğinde akla 5 yıldızlı oteller ve büyük tesisler geliyor. Bu işletmelerde doluluk artsa da alttaki küçük ve butik işletmelerde bu doluluğu göremiyoruz" dedi.

Okulların kapanması ile birlikte bazı aileler hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini birleştirdi. 650 bin yatak kapasiteli Antalya'da da 5 yıldızlı otellerin çoğunluğu, günler öncesinden tam doluluğuğa ulaştıklarını açıkladı. 9 günlük bayram tatilini değerlendiren turizmciler, bu sürecin tam kapasite geçeceğini öngörüyor. 650 bin yatak kapasitesinin yüzde 90'ına karşılık gelen butik otel ve pansiyon işletmecileri ise 5 yıldızlı tesislerin 'Doluyuz' şeklindeki açıklamalarına tepki gösteriyor. Turizmciler, kişi başı 250 liraya kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklama hizmeti sunan otellerin yarı kapasite dahi dolmadığından yakınıyor.

'ANTALYA SADECE DEV OTELLERİN OLDUĞU BİR YER DEĞİL'

Butik oteller ile pansiyonların daha uygun fiyata hizmet vermesine rağmen yeteri kadar dolmadığını anlatan Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Dernek Başkanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Alp Özel, "Antalya denildiğinde akla 5 yıldızlı oteller ve büyük tesisler geliyor. Bu işletmelerde doluluk artsa da alttaki küçük ve butik işletmelerde bu doluluğu göremiyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var ve hepimiz o günü bekliyoruz" dedi.

Büyüklere oranla küçük otellerde daha uygun fiyatlara hizmet verildiğini belirten Özel, "Sahil bandının hemen arkasındaki oteller, bunlar. 500 liraya sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil tatil yapabilirler. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor. Ekonomik tatil isteyen misafirlerimizi, aile işletmeleri, küçük, butik otellerimize bekliyoruz. Antalya sadece dev otellerin olduğu bir yer değil. Bu tatil kentinde herkese ve her keseye uygun tatil imkanı var" diye konuştu.

Özel, butik otelleri tercih eden tatilcilerin kültür turları yapabileceğini ve kente özgü lezzetleri tatma fırsatı yakalayabileceğini sözlerine ekledi.

'DAHA OTELİMİZİN YARISINI DOLDURMUŞ DEĞİLİZ'

Tarihi Kaleiçi semtinde butik otel işletmecisi Hikmet Öztürk, doluluk oranının çok az olduğunu söyledi. 40 yatak kapasitesi olmasına rağmen Kaleiçi'ndeki diğer butik oteller gibi yatakların büyük bölümünün boş kaldığını belirten Öztürk, "2 kişi, bir odada 500 liraya hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği içinde günlük tatil yapabilir. Büyük otellerin 'Doluyuz' söylemi küçük otelcileri, bizleri rahatsız ediyor. Daha otelimizin yarısını dahi doldurmuş değiliz" diye konuştu.

'BÜYÜK OTELLERDEKİ GİBİ DOLDURAMADIK'

Bir başka butik otel işletmecisi Sedat Sabah da sahil bandındaki çok yıldızlı tesislerin 'Doluyuz' söyleminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Büyük otellerle yarışmadıklarını anlatan Sabah, "Otelimizdeki yataklarımız boş. Büyük otellerdeki gibi dolduramadık. 500 liraya 2 kişilik odayı veriyoruz. Kahvaltı dahil. Otellerin 'Doluyuz' açıklamaları bizi rahatsız ediyor. Bize gelecek misafirleri etkiliyor. Tatilci Antalya'ya gelmek istemiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-07-03 10:46:10



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