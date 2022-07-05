Alacaklı olduğu ortağını boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da alacaklı olduğu eski ortağını, boğazını keserek öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Saraylar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Utku A. eski ortağı olduğu Saadettin Aktaş’ın işlettiği markete gitti. Burada ikili arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Utku A., yanında bulunan bıçakla Aktaş’ı boğazından yaraladı. Güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alıp kaçan Utku A., şehirlerarası otobüs ile kaçmak isterken Okurcalar Mahallesi'nde yakalandı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyete götürülen Utku A, buradaki ifadesinde marketin eski ortağı olduğunu ve 80 bin TL alacağını istemek için markete gittiğini, aralarında meydana gelen kavga sırasında olayın olduğunu söylediği öğrenildi. Kaçarken yanında götürdüğü güvenlik kamerası kayıt cihazını attığı çöpte bulunarak incelemeye alındı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelediklerinde Utku A’nın olayı gerçekleştirmesinin ardından kasada bulunan 3 bin 150 TL parayı da aldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Utku A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.