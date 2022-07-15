Antalya’nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde mahsur kalan yaşları 12 ile 13 arasında olan 2'si kardeş 3 çocuğu kurtararak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Yangından kurtarılan çocuklara sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir sağlık problemine rastlanmazken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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