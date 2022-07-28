Otel çalışanlarını taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza, AlanyaManavgat D400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Serhat Ç.'nin kullandığı 42 BSG 62 plakalı otel servis otobüsü, Aşağı Işıklar kavşağında Aşağı Işıklar istikametinden D400 karayoluna çıkmakta olan Ersan B.'nin kullandığı 07 AFL 357 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonet yolun sağındaki refüje çıkarken, servis otobüsü ise refüjdeki trafik lambasına çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ersan B. araç içerisinde sıkışırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Baş, Hazal Uslu ve Esra Naziloğlu ile servis otobüsünde bulunan Ayşegül Sezgin ile ismi henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Ersan B., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayı sıyrıklarla atlatan servis otobüsünün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 otel çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.



Servis otobüsü kırmızı ışıkta geçti iddiası

Kazayı gören Harun Işık isimli sürücü, kendisinin de Aşağı Işıklar istikametinden geldiğini belirterek, “D400 Karayoluna geldiğimizde kırmızı ışıkta bekledik. Kazaya karışan kamyonet yeşil ışık yandıktan sonra benimle birlikte hareket etti. Tam yola çıktığı sırada Alanya istikametinden gelen otel servisi kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı ve kamyonete çarptı” diye konuştu.

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