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Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

İHA

Hırsızlık suçundan 24 yılla aranan firari yakalandı

Antalya’da 6 dosyadan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları F.E.’nin arandığını belirledi. Yapılan incelemelerde F.E.’nin 6 dosyada hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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