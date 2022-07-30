Antalyalı sutopu takımı Türkiye 6'ncısı oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Final'inde Türkiye 6'ncısı olan Sutopu Kadın Antalya Karma Takımı, Antalyalıların göğsünü kabarttı.

Sutopu Kadın Antalya Karma Takımı, Elazığ'da düzenlenen Türkiye Finalleri'ni 6'ncı tamamladı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalyaspor ve Antalya Su Sporları Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından oluşan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Antalya Karma Takımı, 12 takımın yer aldığı finallerde mücadele etti. İkili grup müsabakalarında 3'üncü olan karma takım, çaprazda oynadıkları maçı kazanarak 6'ncı oldu.



Gölde de oynadılar

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Selda Akyol Ulutürk ile Antalyaspor Antrenörü Tarkan Saçalır'ın birlikte çalıştırdığı karma takım, antrenmanlarını Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Varsak'daki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda yaptı. Elazığ'a giden Antalyalı kızlar, gezinti noktalarından Hazar Gölü'nde müsabakalar öncesinde antrenman yaptı. Elazığ'dan dönen sporcular, şu anda kendi kulüplerinde oynamaya devam ediyor.

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