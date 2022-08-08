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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, ağabeyinin cansız bedenini alnından öptü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi Konserve Koyu'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi. Sahilden 1,5 mil açıkta arama yapan ekipler, Ali Rıza Çetinkaya'nın su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark etti. Bota alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çetinkaya'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis incelemesi sırasında ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-08-08 12:10:36



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