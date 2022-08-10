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Antalyaspor, deplasman serisini 9'a çıkarmayı hedefliyor

DHA

Antalyaspor, deplasman serisini 9'a çıkarmayı hedefliyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi Ümraniyespor karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Ümraniyespor maçında puan ya da puanlar alması durumunda kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.
Sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 90'ıncı dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 yenilerek başlayan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Akdeniz ekibi, ligin yeni ekibi İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak sezonun ilk 3 puanını almanın yanı sıra geçen sezondan devam eden deplasmandaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 16 maçlık iç saha serisi Galatasaray tarafından son bulan Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor (2-1), Medipol Başakşehir (1-0), Altay (2-1), Alanyaspor (3-1) ve Kasımpaşa'yı (4-2) yenerken Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor (2-2) ile beraberlik alarak 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.
ŞAHİN, REKORUN SAHİBİ OLMAYI İSTİYOR
Antalyaspor, Ümraniyespor maçında puan ya da puanlarla ayrılması halinde serisini 9 maça çıkarmanın yanı sıra takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekorunu kırarak kulüp tarihindeki yerini alacak. Şahin, deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisiyle yerine göreve geldiği selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu geçmeyi başarmıştı. Ümraniyespor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki mücadele pazar günü saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
REZERV LİG MAÇINDA 5 A TAKIM OYUNCUSU OYNADI
Kırmızı beyazlı ekip, bu sezon uygulanan ve A takımlarında oynayan oyuncuların da forma giyebildiği rezerv lig maçında 5 oyuncusuna yer verdi. Akdeniz ekibinin Galatasaray rezerv lig takımıyla oynadığı ve 4-2 kaybettiği mücadelede Admir Mehmedi takım kaptanı olarak sahaya çıkarken, bu sezon A takıma yükselen Amar, Sinan Gümüş, Ufuk Akyol ve Sam Larsson forma giyen diğer oyuncular oldu. Sam Larsson, A takım formasıyla Galatasaray maçının 63'üncü dakikasında da forma giyme şansı yakalamıştı. Antalyaspor Galatasaray rezerv lig takımları arasında oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlıların futbol sorumlusu Nuri Şahin ve diğer teknik heyet tribünden izleyerek takip etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-08-10 10:49:21

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