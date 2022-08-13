Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde yerleşim olmayan Kekova Adası'nda, aç ve susuz kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Emniyet birimlerinin, 3 gün arayla yaptığı operasyonda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 180'e yükseldi.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos günü, ihbar üzerine Kekova Adası'nda operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20´si çocuk 160 düzensiz göçmeni yakaladı.

TEKNECİLERE EL SALLADILAR

Bugün sabah saatlerinde bazı tekneciler, Kekova Adası'nda bir grup insanın kendilerine el salladığını ve kurtarılmayı beklediklerini ihbar etti. Bölgeye sevk edilen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, Kekova Adası'nın güneyinde İranlı 20 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin, 3 gün önce düzenlenen operasyonda kaçan göçmenler olduğu tespit edildi. Göçmenler, tekne ile Üçağız Mahallesi'ne getirildi. Su ve yiyecek verilen göçmenler otobüsle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Göçmenlerin, yanlarındaki yiyecek ve suları bitince kıyıya indikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TEKNE BULUNDU, ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bu arada göçmenleri Kekova Adası'na bırakan tekne, Sahil Güvenlik tarafından Manavgat'ta bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye el koyarken, göçmenleri `Yunanistan´a geldik´ diye adaya bırakan organizatörler ise jandarma tarafından aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2022-08-13 10:53:37



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