Demre'de orman yangını (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, Kaş ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne ait 3 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve ekiplerle karadan müdahale edilebildi. Yangın bölgesinin kayalık olması dolayısıyla kara ekipleri alevlerin yayılmaması için mücadele etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bölgede ilk belirlemelere göre 1,5 hektarlık makilik alan zarar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2022-09-08 18:49:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.