Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Kumluca'da arkadaşlarıyla halı saha maçından sonra evine giderken kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren Bayram Onur Avcıoğlu için ilçedeki Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazı İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın kıldırdığı cenazeye Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve çok sayıda vatandaş ile ailenin yakınları katıldı. Cenazede Avcıoğlu'nun babası mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun üzgün olduğu gözlendi. Namazın ardından Avcıoğlu, toprağa verildi.

SPOR AYAKKABISI VE TOPU DEREDE KALDI

Bu arada, Avcıoğlu'nun Beykonak Sahil Yolu'nda ilerlerken Akmaz deresi köprüsü demir bariyerinin kenarındaki sazlıktan otomobiliyle dereye uçtuğu ve ters dönen araçtan çıkamadığı belirlendi. Otomobilin yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkarılmasının ardından Avcıoğlu'na ait spor ayakkabı ve sarı lacivert renkli futbol topunun derede kaldığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-09-09 15:28:40



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