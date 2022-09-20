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'Çekiçli katil' adliyede

DHA

'Çekiçli katil' adliyede


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 5 yıldızlı otelde tartıştığı babası Pavel Stepanov'u (62) çekiçle başına vurup, telle boğarak öldüren, annesi Tatiana Stepanov'u (64) da aynı şekilde ağır yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan Dmitry Stepanov (37), adliyeye sevk edildi.
Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, 17 Eylül 22 Cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden ayrıldı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri, durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Manavgat Devlet Hastanesi´nin morguna konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ÖNCE 'ÖLDÜ' DENİLMİŞTİ
Kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanan Tatiana Stepanov'un, ağır yaralı olduğu ortaya çıktı. Özel bir hastaneye götürülen Tatiana Stepanov'un, yoğun bakım servisinde entübe edildiği kaydedildi. Stepanov'un tedavisine halen devam edildiği, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
ÇEKİÇLE VURUP, TELLE BOĞMUŞ
Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan çıkıp otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldığı kaydedildi.
İTİRAF VİDEOSU ÇEKTİ
İşlediği cinayetin ardından Manavgat ilçe merkezine gelen Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekerek sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaştı. Dmitry Stepanov'un videoda, "Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Beni çocukken öyle dövdü ki; benim boynum ve belim hasar aldı ve bu olaya amcam şahit, ismi Ş.N. Gece gelip esrar içip beni döverken 2005'te kulak zarlarım yırtıldı, doktor da buna şahit. Babaannem diyordu ki; 'Bende değişik bir güç varmış' ve bundan dolayı babam beni hep akıl hastanesine yatırırdı. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ben en başta biliyordum, bunu yapmaya karar verdim ve bunu yapmak zorundaydım. Çünkü Rusya'da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Çünkü ben şu anda çaresiz kaldım. Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım. Çünkü benim abim uyuşturucu kullanmaktan öldü. Babam ona da aynısını yaptı. Çocuklar yetişirken ebeveynlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman ben kimseyi üzmedim" dediği tespit edildi.
YAKALANDI
Manavgat'tan otobüse binerek Antalya'ya giden Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, dün Dmitry Stepanov'un Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin arka kısmında bulunan ara sokaklarda dolaştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Stepanov gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için Çolaklı Jandarma Karakolu'na götürüldü.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Dmitry Stepanov'un avukatı eşliğinde tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadede babasını neden ve nasıl öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Stepanov'un yaklaşık 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı belirtildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan Dmitry Stepanov, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2022-09-20 14:43:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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