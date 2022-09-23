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Kız kardeşlere havuzda taciz davası sanığına, ilk duruşmada tahliye

DHA

Kız kardeşlere havuzda taciz davası sanığına, ilk duruşmada tahliye


Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde tatil yapan kız kardeşler E.A. (14) ile S.A.'nın (18) havuzda bacaklarına dokunduğu iddiasıyla tutuklanarak, hakkında 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan Akif K. (34), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Belçika'da yaşayan C.A., eşi, kızları E.A. ve S.A. ile 15 Ağustos'ta Manavgat'taki 5 yıldızlı otele tatile geldi. Otelin havuzunda yüzen 2 kız kardeşe, 20 Ağustos'ta, aynı otelde tatilde olan Akif K., sarkıntılık yaptı. Akif K., iddiaya göre, havuzdaki kız kardeşlerin bacaklarına dokundu. Havuzdan çıkarak olayı anlatan kızların babası C.A. ile kuzenleri B.B., Akif K. ile tartıştı. Otel görevlileri araya girdi, durum jandarmaya bildirildi. Şikayet sonrası Akif K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Akif K., çıkarıldığı  Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin; olay günü havuzda E.A. ve S.A.'nın birkaç defa yüzerek altlarından geçtiği, bu sırada kızların bacaklarını ellediği ve daha sonra kızların önünde yüzeye çıktığı anlatıldı. Olaya ilişkin otelin güvenlik kameraları incelendiğinde ise şüphelinin tekrar kızların olduğu yere doğru yüzdüğünün görüldüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise olay günü alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını, havuzda insanların birbirine değebileceklerini söylediğini, kendisinin küçük çocuğu olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacağını öne sürdüğü kaydedildi. İddianamede, şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
'ALKOLLÜYDÜM, KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM'
Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanık Akif K., SEGBİS ile katılırken, salonda tarafların avukatları da hazır bulundu. Kimlik kontrolünün ardından ifade veren Akif K., "Olay tarihinde alkollüydüm ancak kimseyi taciz etmedim. Havuz kalabalıktı. Benim hatırlamadığım kısım kavga anına kadar olan kısım. Görüntü kayıtlarında aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Görüntülerde görünen dörtlü şezlong ailemle kullandığım şezlongdur. Eşyalar da aileme aittir" dedi.
Akif K., dava sonunda ceza alması durumunda hükmün açıklanmasını geri bırakma kararını kabul edeceğini belirtti.
Sanık avukatı da CD inceleme tutanağını kabul etmediklerini belirterek, "İçeriğindeki tespitler yanlıştır, eylemin oluşuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır. Müvekkil olay anında alkollü olduğu için kontrolsüz bir şekilde devrilmiştir, sadece görüntülerde 1 defa batıp çıktığı görülmüştür" diye konuştu. 
Mağdurların avukatı ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanık Akif K.'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2022-09-23 10:48:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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