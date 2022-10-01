7 yıllık diyaliz tedavisinden nakille kurtulan Arda: Artık canım yanmayacak



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)KONYA'da yaşayan Arda İşkal (11), 10 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği nedeniyle 7 sene boyunca periton diyaliz tedavisi gördü. Antalya'da 6 yaşında beyin ölümü gerçekleşen çocuktan alınan böbrekle yaşama tutunan Arda, "Diyalizdeyken çok canım yanıyordu. İğne vuruyorlardı. Artık canım yanmayacak" dedi.

Konya'nın Yunak ilçesinde ailesiyle yaşayan Arda İşkal, 1 yaşından itibaren böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Hemolitik üremik sendrom (HÜS) tanısı koyulan Arda'nın durumu gün geçtikçe kötüye gidince karın boşluğuna kateter yerleştirilerek periton diyalize başlandı. 7 yıldır günde 4 kez periton diyalize giren Arda, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'ne organ nakli için kaydedildi. Antalya'da 6 yaşında beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organlarının bağışlanması üzerine 18 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi'nden gelen telefonla hayatı değişen Arda, Konya'dan Antalya'ya getirildi. Merkezde böbrek nakli olan Arda, hayata tutundu.

'DİYALİZDEYKEN ÇOK CANIM YANIYORDU'

Hastalık ve nakil sürecini anlatan Arda İşkal, "Diyalizdeyken çok canım yanıyordu. İğne vuruyorlardı. Kötüydü. Sevmiyordum hastaneyi. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyordum. Şimdi nakil oldum. Sağlığıma kavuştum. Okula gideceğim. Arkadaşlarımla oynayabileceğim. Canım yanmayacak artık" diye konuştu.

Anne Elif İşkal (40) ise 10 yıldır oğlu Arda'nın böbrek nakli olmasını beklediklerini anlattı. Kendisinin ve eşinin böbreklerinin Arda'ya uyumlu olmadığını belirten İşkal, "Benim için büyük bir mucize oldu. Diğer ailenin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Diyalizdeyken çok zorlanıyordu. İlacını, suyunu içmek istemiyordu. Yemek yemek istemiyordu. Bağırıyordu, sürekli sinirleniyordu. Tansiyonu yükseliyordu, ağlıyordu. Sürekli 'Bıktım, usandım' diyordu. Okula gitmek istiyordu. Okula götüremedim. Arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Anne olarak çok üzülüyor, ağlıyordum. Dayanamıyordum. Nakil çıktı. Buraya geldik. Nakil olduğuna hala daha inanamıyorum" dedi.

'DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OYNAMAK İSTİYORDU'

Baba İsmail İşkal (46), Arda'nın böbrek yetmezliği nedeniyle çok zor yıllar geçirdiklerini anlattı. Arda'nın yaşaması için savaş verdiklerini aktaran İşkal, "Çok zorluklara göğüs gerdik ama Allah'ın izniyle insanoğlunun bir gün yüzü gülermiş. Diyalizde çok zorluklar yaşadık. Diğer çocuklar gibi hep koşmak ve oynamak istiyordu. Biz de izin vermiyorduk. Tam 10 sene oldu. Bu zamana kadar zorluklara göğüs gerdik. Allah'ın izniyle yüzümüz güldü. Bizim gibi çok kişi organ bekliyor. Organı bağışlayan ailenin başı sağ olsun. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

NAKİL SONRASI GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Arda'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sema Akman da şunları kaydetti:

"Hemolitik üremik sendrom dediğimiz kalıcı böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan bir hastalıkla bize geldi. Böbrek yetmezliği geri dönüşsüz hastalarda yaptığımız gibi diyalize başladık. Karından değişim şeklinde olana periton diyalizi, deriz. Biz de Arda'ya periton diyalize başladık. Onu hayatta tutabildik ama normal bir hayat yaşayabilmeleri sadece diyalizle pek mümkün olmuyordu. Vücuttaki bazı maddelerin yerine konulabilmesini sadece diyalizle sağlamak mümkün değil. Böbrek nakli ise hep istediğimiz. Arda'nın ailesinden uyan böbrek olmadı. Yüce gönüllü anne ve babanın beyin ölümü gerçekleşmiş 6 yaşındaki çocuğunun böbreklerini bağışlamasıyla Arda yeniden hayata döndü. Onun için yeniden bir hayat başladı. Operasyon çok güzel geçti. Ameliyattan sonra yine ilaçlarına devam edecek. Genel sağlık durumu iyi. Yakın zamanda taburcu etmeyi düşünüyoruz. İlaçlarını kullanarak tamamen normal bir hayat sürdürmesini bekliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-10-01 11:23:25



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