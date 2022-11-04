Antalya'da turistler 24 derece su sıcaklığında denize girdi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 33 ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ile Lara sahillerine akın etti. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Güneşli havayı fırsat bilenler ise grup halinde kano yaptı. Parklar da gazete ve kitap okumak isteyenlere ev sahipliği yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-04 12:15:08



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