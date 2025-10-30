Antalya - İnegöl kaç kilometre? Antalya - İnegöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'nın uluslararası turizm enerjisinden yola çıkıp, Göller Yöresi'nin sakinliğini ve Afyonkarahisar'ın termal zenginliklerini aşarak, Osmanlı'nın kuruluş topraklarında yer alan ve günümüzde Türkiye'nin mobilya üretiminin lokomotifi olan İnegöl'e ulaşmak... Bu rota, özellikle iç turizm ve ticari lojistik açısından hayati bir önem taşır. Yaz aylarında Ege ve Marmara'dan Akdeniz'e inen tatilcilerin, yıl boyunca ise hammadde ve mamul taşıyan tırların mekik dokuduğu bu güzergah, Anadolu'nun dinamizmini en net yansıtan yollardan biridir. İşte detaylar…

ANTALYA - İNEGÖL KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en verimli olan güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden İnegöl ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 435 kilometredir.

Bu orta uzunluktaki mesafe, Akdeniz kıyısından Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerine doğru yapılan, coğrafi olarak belirgin bir tırmanışı ve ardından inişi içeren bir rotayı kapsar. Yolun tamamına yakınının yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşması, bu mesafenin bir gün içinde rahatlıkla ve güvenli bir şekilde kat edilmesini sağlar. Dolayısıyla, Antalya - İnegöl kaç kilometre sorusunun yanıtı, yorucu olmayan, keyifli bir seyahat planına imkan tanır. Antalya - İnegöl kaç km hesabı yaparken 430-440 kilometrelik bir rotayı baz alarak hazırlık yapabilirsiniz.