        Antalya Kaş - İzmir kaç kilometre? Antalya Kaş - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Antalya Kaş - İzmir kaç kilometre? Antalya Kaş - İzmir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Likya'nın bohem ve büyüleyici limanı Kaş'tan, Ege'nin incisi, dinamik metropolü İzmir'e uzanan yolculuk, Türkiye'nin en sevilen "road trip" (yol gezisi) rotalarından biridir. Bir yanda antik lahitlerin masmavi sulara baktığı, begonvillerin taş evleri sardığı sakin bir cennet; diğer yanda ise Kordon'da günün battığı, binlerce yıllık tarihin modern bir kent yaşamıyla harmanlandığı enerjik bir merkez... Peki, bu iki Ege/Akdeniz ikonunu ayıran mesafe, virajlı sahil yollarında ve bereketli ovalarda ne kadar sürede aşılıyor? Detayların hepsi yazımızda yer alıyor.

        Giriş: 28.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:24
        Antalya Kaş - İzmir kaç kilometre?
        Antalya'nın en batıdaki mücevheri Kaş'ın lacivert sularından ve Arnavut kaldırımlı sokaklarından ayrılıp, Fethiye'nin turkuaz koylarını, Gökova'nın dinginliğini ve Aydın'ın bereketli ovalarını geçerek İzmir'in kalbine varmak... Bu, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda Ege'nin ruhunu, tarihini ve coğrafyasını adım adım keşfetmektir. Bu yazıda, bu iki özel destinasyon arasındaki mesafeyi, manzaralı sahil yolu ve alternatif iç rota seçenekleri başta olmak üzere, tüm ulaşım modlarının sunduğu farklı deneyimlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

        ANTALYA KAŞ - İZMİR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Antalya'nın Kaş ilçesi ile İzmir şehir merkezi arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre küçük farklılıklar gösterse de, en yaygın kullanılan ve en popüler olan rota üzerinden net bir değer vermek mümkündür. Fethiye ve Muğla üzerinden ilerleyen sahil odaklı rota takip edildiğinde, Antalya Kaş - İzmir kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 350 kilometredir.

        Bu mesafe, Batı Akdeniz'den başlayıp Ege'nin kalbine uzanan, manzarası ve turistik durakları bol, orta uzunlukta bir yolculuğu ifade eder. Alternatif olarak Denizli üzerinden ilerleyen iç rota da benzer bir kilometreye sahiptir. Dolayısıyla, Antalya Kaş - İzmir kaç km planlaması yaparken, yaklaşık 340-360 kilometrelik bir yolculuğa hazırlıklı olmak ve bu yolculuğun sunduğu keşif fırsatlarını değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

        ANTALYA KAŞ - İZMİR ARASI MESAFE NE KADAR?

        Antalya Kaş - İzmir arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, yolcuların önündeki iki ana güzergahı ve sundukları farklı deneyimleri incelemek gerekir:

        • Güzergah 1: Sahil Yolu (Fethiye-Muğla Üzerinden - En Popüler Rota): Bu, klasik Ege turu rotasıdır. Kaş'tan yola çıkılarak D400 karayolu üzerinden Kalkan ve Fethiye'ye ulaşılır. Bu bölüm, virajlı ve manzaralıdır. Fethiye'den sonra D550 karayoluna girilerek Göcek, Köyceğiz ve Muğla yönünde ilerlenir. Muğla'dan sonra Yatağan ve Milas üzerinden Selçuk'a, oradan da O-31 Aydın-İzmir Otoyolu'na bağlanılarak İzmir'e konforlu bir şekilde varılır. Bu rota, yol boyunca Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz, Göcek marinaları, Akyaka gibi sayısız turistik noktaya uğrama imkanı sunması nedeniyle en çok tercih edilen güzergahtır.
        • Güzergah 2: İç Rota (Denizli Üzerinden): Bu rota, özellikle yaz aylarındaki yoğun sahil trafiğinden kaçmak isteyenler için iyi bir alternatiftir. Kaş'tan kuzeye doğru Elmalı üzerinden Korkuteli'ne, oradan da Denizli'ye ulaşılır. Denizli'den sonra ise Aydın üzerinden yine O-31 Otoyolu'na bağlanarak İzmir'e varılır. Bu güzergah, Pamukkale travertenlerini görmek isteyenler için bir fırsat sunar ve genellikle daha akıcı bir trafikle daha öngörülebilir bir sürüş vaat eder.

        ANTALYA KAŞ - İZMİR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Antalya Kaş - İzmir ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına ve özellikle yaz sezonundaki trafik yoğunluğuna göre değişir:

        • Kaş'tan Dalaman Havalimanı'na karayoluyla ulaşım (yaklaşık 2 saat).
        • Havalimanındaki bekleme ve güvenlik işlemleri (yaklaşık 1.5 - 2 saat).
        • Dalaman'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na (ADB) uçuş (yaklaşık 1 saat). Bu adımlar toplandığında, toplam yolculuk süresi en az 4.5 - 5 saati bulmaktadır. Bu durum, uçağı karayoluna göre daha karmaşık ve her zaman daha hızlı olmayan bir seçenek haline getirir.

        Antalya'nın Kaş ilçesinden İzmir'e uzanan yaklaşık 350 kilometrelik mesafe, karayoluyla yaklaşık 5 saatlik bir yolculuk anlamına gelmektedir. Ancak bu yolculuk, sadece bir mesafeyi kat etmek değil, Ege'nin en güzel manzaralarını, en keyifli mola noktalarını ve en zengin tarihini bir araya getiren, başlı başına unutulmaz bir seyahat deneyimidir.

