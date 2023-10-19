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        Haberler Yaşam Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi... Sayı 350'ye ulaştı

        Antalya-Mersin kıyılarında 15 gemi batığı bulundu

        Antalya-Mersin kıyılarında, 12 ülkeden 20 uzman ekibin de dahil olduğu batık araştırma çalışmalarında 15 gemi batığı tespit edildi. Son bulunanlarla birlikte Antalya- Mersin kıyılarında gemi batığı sayısı 350 oldu. Doç. Dr. Hakan Öniz, "Bunların her biri birer zaman kapsülü özelliği taşıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:27
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        Turizm kenti Antalya, su altı zenginlikleriyle de dikkati çekiyor. Gazipaşa ilçesinden Kaş Kalkan'a kadar olan alanda 222 dalış noktası yer alan kentte, tarihi önem taşıyan çok sayıda batık da bulunuyor.

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        DHA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı su altı arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya- Mersin kıyı bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle arkeolojik su altı araştırmaları gerçekleştiriyor.

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        Uzmanlardan oluşan ekipte 12 ülkeden 20 yabancı araştırmacı da çalışmaya destek veriyor.

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        "HER BİR BATIK AYRI BİR KİTAP GİBİ"

        Yapılan çalışmada, kıyılarda daha önce bilinmeyen 15 batık daha tespit edildi. Gemi batıklarının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Öniz, dönemin ticareti, sosyal yapısı, ekonomik durumunu gemi batıklarındaki bilgilerden elde ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Öniz, "Bunlar birer zaman kapsülü özelliği taşıyor.

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        Milattan önceye ait bir gemi batığı bulmuşsak, batığın içerisindeki eserlerin tamamı, nasıl amforalar üretiliyordu, nasıl gemi teknolojileri vardı, onları anlayabiliyoruz. Her bir batık, ayrı bir kitap gibidir. Geçen sene 335 olan batık sayımız, son bulunan 15 batıkla 350'ye ulaştı" diye konuştu.

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        Bulunan gemilerden birkaçının boş olduğunu da belirten Doç. Dr. Öniz, gemilerin yükünü boşaltıp dönüş yolundayken fırtınadan dolayı battığının değerlendirildiğini söyledi.

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        Batıkların yerinin tespit edilip bakanlığa bildirildiğini, bu şekilde batıkların hem korunduğunu hem de bilinmeden yapılacak bir liman ya da benzeri proje ile zarar görmesinin önüne geçildiğini kaydeden Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaların süreceğini ifade etti.

        #gemi batığı
        #Antalya
        #Mersin
        #haberler
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