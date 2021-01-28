Antalya'nın yaylalarına yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan 15 mahalle ve yaylaları yoğun kar nedeniyle beyaza büründü.Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kar görmek için yaylalara gelenler, fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.Kaş Belediyesi ekipleri de karla kaplı yollarda temizleme çalışması yaptı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR