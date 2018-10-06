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Antalya turizminde, ekimde temmuz rakamları

BU yıl 14 milyon turistin hedeflendiği Antalya'da tarihinde ilk defa ekim ayında günlük gelen turist sayısı 60 binleri buldu. Yüzde 31 oranındaki artışla ilk 5 günde 298 bin turist geldi. Bu ortalamayla geçen yılların temmuz-ağustos aylarının yakalandıığı ekimde 1,5 milyonun üzerinde turist bekleniyor

06.10.2018 - 13:41 | Güncelleme: DHA

Antalya turizmi bu yılbaşından itibaren tarihinin en iyi dönemini yaşamaya ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Uzun yıllardır mayıs-eylül arasında sıkışan kent turizmi ilk defa bu yıl eylül ve ekim aylarında da geçen yıllardaki temmuz-ağustos aylarındaki havayı yakaladı. Eylül ayında toplam 1 milyon 952 bin turist ve günlük 65 bin kişi ortalamasını yakalayan kent turizmi, ekim ayına da çok iyi başladı.

SEZON UZADI

Hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği, golf başta olmak üzere deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra doğa turizminin de hareketlendiği Antalya'ya ekim ayının ilk 5 gününde gelen turist sayısı sevindirdi. Kent turizmi bu yıl ilk defa ekim ayında da rekor seviyelere yükseldi. Önceki yıllarda eylül sonu itibariyle sezonun sona erdiği Antalya'da bu yılki rakamlara göre sezon neredeyse iki ay daha uzadı.

GÜNLÜK ORTALAMA 60 BİN

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı aracılığıyla ekim ayının ilk 5 gününde kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 298 bin 474 kişiye ulaştı. Günlük turist ortalaması 59 bin 694 kişiye ulaşırken, bazı günlerde günlük gelen turist sayısı 60 bin kişinin üstüne çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 31 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Ekim ayında günlük ortalama 59 bin kişi olarak kaydedilirken, ay boyunca 1,5 milyonun üzerinde turist bekleniyor.

14 MİLYON HEDEFİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, geçen yılın sonlarına doğru 2018 yılı için 14 milyon hedefiyle tüm yılların en yüksek rakamını ortaya koyduğu Antalya'da, 1 Ocak'tan 5 Ekim'e kadarki dönemde sadece iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı ise 11 milyon 371 bin kişiye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artış kaydedildi. Buna göre kişi sayısındaki artış 2 milyon 495 bin kişi oldu. Bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise 880 bin kişilik artış gerçekleşti. Kriz yılı 2016'ya göre de 5 milyon 907 bin turist artışı yaşandı.

'BU BAŞARI HEPİMİZİN'

Antalya'nın 2018 yılı turizm verilerinde rekor üstüne rekor kırdığı rakamları sevindirici gelişmeler olarak değerlendiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu bir başarı hikayesidir. Bu başarı şehrimizindir, ülkemizindir, milletimizindir. Emeği, alın teri olan herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Vardığımız her hedef, yeni hedeflerimizin başlangıç noktası olacak. İşimiz, gücümüz çok" dedi.

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Yorumlar 4
  • Misafir 13 dakika önce
    biz gidemiyoruz ne anlamı var. kazanan zengin yaşayan zengin. millet ülkesine yabancı
  • Misafir 27 dakika önce
    fotoğraftaki hanımefendiler her yıl gelebilirlerfotoğraftaki hanımefendiler her yıl gelebilirler
  • Misafir 36 dakika önce
    fiyatlarda yarıya indi.
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