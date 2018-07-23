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İHA'nın haberine göre, yangın dün ilk olarak Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi’nde çıktı. Burada çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı sırada bu kez dumanlar Murtuna Mahallesi ve Kurşunlu Mahallesi arasında bulunan ormanlık alandan yükseldi. Ormanlık alanda çıkan yangın poyrazın da etkisi ile kısa süre büyüdü.