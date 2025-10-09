Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

        Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor'da Belözoğlu dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılıkla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

        Bu sezon ligde Antalyaspor ile 8 maça çıkan Emre Belözoğlu, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!