Antik Perge yeniden hayat buluyor

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Demirel, şöyle konuştu:

"Kentte topluca kazı, restorasyon ve bunların yanında etkinlik programları sürdürülüyor. Antik kentte bu yıl klasik müzik konseri ve masal dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildi. Tur operatörlerin ve turistlerin Perge'ye dikkatini çekerek ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz.Geçen yıl bu dönem 37 bin 209 olan ziyaretçi sayısı bu yıl 43 bin 649 kişiye yükseldi. Bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. En önemlisi Pergeyeniden hayat buluyor."