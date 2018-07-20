Anyang - Seoul E-Land sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Seoul E-Land, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 17 puanlı Anyang 10. sırada bulunuyor, Seoul E-Land 20 puana sahip ve 9. sırada. Anyang son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Seoul E-Land son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anyang kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Seoul E-Land sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Anyang son haftadaki Seongnam müsabasında 1-0 yenildi.

Seoul E-Land ise Ansan Greeners karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Anyang, 11 gol attı ve 15 gol yedi.

Seoul E-Land, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Seoul E-Land, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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