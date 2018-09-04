AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, açıklanan akademik takvim ile birlikte belli oldu. AÖF'ün resmi sitesinde öğrenciler çin bir de harç müjdesi yer alıyor. AÖF basılı kitap yerine dijital kitaba geçiyor. Böylece düşen maliyetler öğrencilerin harç ücretlerine de yansıyacak ve öğretim gideri ücreti 225 liraya düşecek. AÖF kayıt tarihleri ve harç ücretlerine dair detaylar haberimizde.

AÖF KAYIT - KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi

10 Eylül 2018 Pazartesi 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün - İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün - Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba

21 Eylül 2018 Cuma 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün - Ek Yerleştirme

- Dikey Geçiş 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun) -Sağlık Lisans Tamamlama 24 Eylül 2018 Pazartesi

28 Eylül 2018 Cuma 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 24 Eylül 2018 Pazartesi

05 Ekim 2018 Cuma 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ DERS PROGRAMLARI GÜNCELLENDİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisans bölümünde yaklaşık 300 ders değişikliği yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

AÖF DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu değişikliklerle öğrencilerimizin, alanıyla ilgili olan ve güncel konuları içeren dersleri alarak akademik yeterliğini daha da artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan bu ders değişikliklerinin yanı sıra birçok dersin içeriği ve e-öğrenme malzemeleri de güncellenmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz sadece yeni derslerde değil tüm derslerde en güncel bilgiye ulaşabileceklerdir.

Ders değişiklikleri sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizi değil sistemde daha önce yer alan tüm kayıt yeniletecek öğrencileri de kapsamaktadır. Buna göre kayıt yeniletecek öğrencilerimiz yeni ders listelerine göre ders seçebilecek.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde 24 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre ders seçimlerini yapmaları gerekecek. Kayıt yeniletecek öğrencilerimizin kendi programlarında ders değişikliklerini incelemeleri yararlarına olacaktır.

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