Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yeni dönem heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci, Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. "Kayıt yenileme ne zaman yapılacak?" ve "Ders ekle-sil işlemleri nasıl olacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, detaylar üniversitenin resmi duyurularıyla netlik kazandı. İşte detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;