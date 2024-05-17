AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimi ile AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav yerleri sınav belgesi araştırmaları yoğunlaştı. İşte Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) bahar dönemi final sınavlarına az bir zaman kala AÖF giriş yerleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Peki, AÖF sınav yerleri/belgesi açıklandı mı? 2024 AÖF final sınavları ne zaman, online mı ve yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2024 TAKVİMİ
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.