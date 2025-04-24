AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sonuçları duyurulacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Sınav sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinde bulunan Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişime açılacak. İşte AÖF bahar dönemi sonuçları ile ilgili detaylı bilgi
AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayımlamadı. Açıköğretim sınav sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.
15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Sonuçların en geç Mayıs ayının ilk haftası paylaşılması bekleniyor.
AÇIKÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.
Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.