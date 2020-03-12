Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize ve final tarihleri AÖF 2020 iş takviminde açıklandı. Önceki süreçlerde kayıt işlemlerini tamamlayan AÖF'lü öğrenciler şimdi AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? İşte, AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 18 – 19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AÖF VİZE VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 13 – 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.