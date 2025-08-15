Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

        AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kalırken sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Sınav giriş belgesi Açıköğretim Fakültesi'nin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2025 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve saati...

        Giriş: 15.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:40
        AÖF yaz okulu sınavı için bekleyiş başladı. Tek oturumda uygulanan AÖF yaz okulu sınavlarında, her ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilir. Sınav öncesinde hazırlıkların sonuna gelen öğrenciler AÖF yaz okulu sınavının yapılacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?" İşte detaylar...

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos Cumartesi saat 14:00'de başlayacak.

        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU?

        AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

        AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Sınav giriş belgesi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanacak.

        Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

