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        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Tarih açıklandı! AÖF yaz okulu sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu!

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulunda sınav maratonu yaklaşıyor. 2025 yılı yaz okulu kapsamında kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan binlerce öğrenci, gerçekleştirilecek sınavlara hazırlık sürecine girdi. Lisans ve ön lisans düzeyindeki katılımcılar için sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Hafta sonu oturumlarıyla düzenlenecek olan sınavlar hakkında detaylar belli olmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:40
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        Binlerce AÖF öğrencisinin gözü şimdi o tarihte! 2025 yaz okulu kayıtlarını tamamlayan adaylar, yaklaşan sınav günü öncesinde hem hazırlıklarını sürdürüyor hem de sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Hafta sonu yapılacak oturumlarla düzenlenecek sınavlara kimlerin katılacağı ve sınav merkezlerinin ne zaman duyurulacağı, öğrenciler arasında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

        Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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