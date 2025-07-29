Binlerce AÖF öğrencisinin gözü şimdi o tarihte! 2025 yaz okulu kayıtlarını tamamlayan adaylar, yaklaşan sınav günü öncesinde hem hazırlıklarını sürdürüyor hem de sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Hafta sonu yapılacak oturumlarla düzenlenecek sınavlara kimlerin katılacağı ve sınav merkezlerinin ne zaman duyurulacağı, öğrenciler arasında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...