AÖL kayıtları sona eriyor! 2025 MEB AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?
Örgün eğitime (yani yüz yüze okula) devam edemeyen kişilere uzaktan eğitimle lise diploması alma imkânı sunan Açık Lise (AÖL) kayıtları sona eriyor. Henüz kayıtlarını tamamlamamış olan vatandaşlar AÖL kayıtlarının son gününü araştırıyor. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumları aralık ayında yapılacak. Peki MEB AÖL 1.dönem sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, açık lisede okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Henüz kayıtlarını yenilememiş olanlar için son gün yaklaştı. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve kayıtlar nasıl yenilenir?
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık lise yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül itibarıyla başlamıştı. Lise eğitimini açıkta devam edecek öğrenciler işlemlerini 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayacak.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.
AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.