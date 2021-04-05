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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları tarihi

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere AÖL sınavları 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları tarihleri...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları tarihi

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar online düzenleniyor. Binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamada. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB konu ile ilgili henüz bir tarih açıklamadı, AÖL sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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