AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınavı 8 - 9 Aralık'ta yapılmış, öğrenciler sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını kendi cevaplarıyla kıyaslayıp puanlarını tahmin etmeye çalışıyor. İşte AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar ve Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 - 2019 iş takvimi

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak sınav sonuçları kesin bir tarih belirtilmedi. AÖL sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyor. İşte, AÖL soru ve cevapları...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL 2018 - 2019 İŞ TAKVİMİ

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞ TAKVİMİ S.N. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİHLER 1 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 3 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 9 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 05 Aralık 2018 10 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08 Aralık 2018 Cumartesi 09 Aralık 2018 Pazar 12 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması ---------------------------- 13 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 14 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 10 Şubat 2019 15 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Okulları II. dönem kayıt yenileme işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 16 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 09 Ocak 2019 17 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019 21 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Nisan 2019 22 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Nisan 2019 Cumartesi 07 Nisan 2019 Pazar 24 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 30 Nisan 2019 25 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 02/05/2019 - 14/05/2019 26 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem yeni kayıt işlemleri 02/05/2019 - 14/05/2019 27 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 02 Mayıs 2019 28 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019 31 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Temmuz 2019 32 III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07 Temmuz 2019 Pazar 34 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 01 Ağustos 2019 35 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 36 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 37 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019 38 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019 39 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınava girecek öğrenci bilgilerinin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslimi 30 Ekim 2019 40 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce I. Dönem sınav sonuç kütüklerinin Açık Öğretim Daire Başkanlığına teslimi 28 Kasım 2019 41 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019 42 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 07 Aralık 2019 Cumartesi 08 Aralık 2019 Pazar

NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

