Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖL sınav takvimi

        AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi, sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Aralık ayında yapılacak sınavlara kısa bir süre kala, öğrencilerin gündeminde sınavların e-sınav mı yoksa sınıf ortamında mı uygulanacağı sorusu var. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıklarken, sınav sistemine ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

        2

        1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        3

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        4

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı