        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

        Açık Öğretim Lisesi sınavları için kayıt yenileme dönemi sona erdi. Şimdi sıra gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı'nın tarihleri netleşti. İşte, AÖL sınav tarihi ve detayları

        Giriş: 30.09.2025 - 11:47 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:47
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı'nın tarihleri üç oturumda gerçekleşecek. Peki AÖL sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

        Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

