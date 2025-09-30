AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi AÖL giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı'nın tarihleri üç oturumda gerçekleşecek. Peki AÖL sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?