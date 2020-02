AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? sorusu açık öğretim lisesi öğrencilerinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi duyurularının yayınlandığı aol.meb.gov.tr adresinde yer alan iş takviminde sınav tarihleri de yer alıyor. AÖL sınav tarihleri şöyle:

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2 dönem sonu sınavı 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü internet üzerinden açıklanacak.

2019-2020 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

S.N. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİHLER 1 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt 6 - 31 Ocak 2020 Yenileme İşlemleri 2 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi 8 Ocak - 4 Şubat 2020 Güncelleme İşlemleri 3 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem 18 Mart 2020 Çarşamba Üzerinden Yayınlanması 4 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI 21 Mart 2020 Cumartesi 22 Mart 2020 Pazar 5 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem 17 Nisan 2020 Cuma Üzerinden Yayınlanması 6 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt 20 Nisan - 11 Mayıs 2020 Yenileme İşlemleri 7 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi 21 Nisan - 15 Mayıs 2020 Güncelleme İşlemleri 8 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem 1 Temmuz 2020 Çarşamba Üzerinden Yayınlanması 9 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI 4 Temmuz 2020 Cumartesi 5 Temmuz 2020 Pazar 10 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem 27 Temmuz 2020 Pazartesi Üzerinden Yayınlanması 11 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 Yenileme İşlemleri 12 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 Güncelleme İşlemleri 13 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem 2 Aralık 2020 Çarşamba Üzerinden Yayınlanması 14 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI 5 Aralık 2020 Cumartesi 6 Aralık 2020 Pazar



NOT: 4 -5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış (3 Temmuz 2003 ve daha önce doğumlu) Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecektir.