Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2020 AÖL sınav takvimi

AÖL yani Açık Lise öğrencileri 2. dönem kayıt yenileme işlemlerini yaptıktan sonra şimdi sınav takvimini merak ediyor. Öğrenciler AÖL 2. dönem sınav tarihlerine göre, hazırlıklarını yapacak. İşte MEB 2020 AÖL sınav tarihleri

AÖL

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? sorusu açık öğretim lisesi öğrencilerinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi duyurularının yayınlandığı aol.meb.gov.tr adresinde yer alan iş takviminde sınav tarihleri de yer alıyor. AÖL sınav tarihleri şöyle:

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2 dönem sonu sınavı 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü internet üzerinden açıklanacak.

2019-2020 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

 

S.N.

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TARİHLER

 

 

1

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt

6 - 31 Ocak 2020

 

 

Yenileme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

2

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi

8 Ocak - 4 Şubat 2020

 

 

Güncelleme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

3

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem

18 Mart 2020 Çarşamba

 

 

Üzerinden Yayınlanması

 

 

 

 

 

 

4

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI

21 Mart 2020 Cumartesi

 

 

22 Mart 2020 Pazar

 

 

 

 

 

 

5

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem

17 Nisan 2020 Cuma

 

 

Üzerinden Yayınlanması

 

 

 

 

 

 

6

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt

20 Nisan - 11 Mayıs 2020

 

 

Yenileme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

7

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi

21 Nisan - 15 Mayıs 2020

 

 

Güncelleme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

8

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem

1 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

Üzerinden Yayınlanması

 

 

 

 

 

 

9

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI

4 Temmuz 2020 Cumartesi

 

 

5 Temmuz 2020 Pazar

 

 

 

 

 

 

10

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 3. Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının Sistem

27 Temmuz 2020 Pazartesi

 

 

Üzerinden Yayınlanması

 

 

 

 

 

 

11

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt

24 Ağustos - 9 Ekim 2020

 

 

Yenileme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

12

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi

28 Ağustos - 16 Ekim 2020

 

 

Güncelleme İşlemleri

 

 

 

 

 

 

13

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem

2 Aralık 2020 Çarşamba

 

 

Üzerinden Yayınlanması

 

 

 

 

 

 

14

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI

5 Aralık 2020 Cumartesi

 

 

6 Aralık 2020 Pazar

 

 

 

 

 


NOT: 4 -5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış (3 Temmuz 2003 ve daha önce doğumlu) Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecektir.

Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
GÜNDEMİstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 14 ...
Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!
GÜNDEMCeren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!
Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış!
GÜNDEMKorkunç plan!
Garaj girişindeki otomobil çıldırttı! Kimse durduramadı, defalarca çarpıp, uçtu
GÜNDEMPark tartışması çıldırttı! Kimse durduramadı
İzmit'te canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler
GÜNDEMCanları sıkıldı, otomobil lastiği kestiler!
Diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
GÜNDEMDiyaliz hastasını askeri helikopter yetiştirdi
KPSS başvuru tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk'tan 2020 KPSS açıklaması
GÜNDEMKPSS takvimi belli oldu!
Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı
GÜNDEMAdnan Oktar örgütü üyesi elbise dolabında yakalandı
Uyuşturucuyla Mücadele Derneği kurucu üyesi, uyuşturucu hap alırken yakalandı
GÜNDEMUyuşturucuyla yakalandı, bakın kim çıktı!
Van'da diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
GÜNDEMDiyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X