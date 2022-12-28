AP açıkladı: Rusya'nın ölüm listesi

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ABD'li haber ajansı Associated Press, savaştan kısa süre önce Rusya'nın Ukrayna'daki bazı isimleri hedef alan ölüm listeleri oluşturduğunu yazdı. Habere göre Ukrayna'da Kiev'in kuzeyindeki bir kasabanın belediye başkanı olan Andrii Kuprash da hedefteki o isimlerden biriydi.

BİLİNMEYEN NUMARALARDAN ARANDI Ukrayna'yı ilk Rus bombalarının vurmasından üç gün sonra, Kuprash evinin yakınındaki bir ormana girdi ve ihtiyaç duyduğunda gizlenebileceği bir yer kazmaya başladı. Üzerini dallarla kapatıp evine döndü. Bir hafta sonra Kuprash, sabah 8 civarında bilinmeyen bir numaradan arandı. Rusça konuşan bir adam yetkili olup olmadığını sordu. Bunun üzerine "Hayır, yanlış numarayı aradın" diye yalan söyleyen Kuprash "Nasılsa seni bulacağız" yanıtını aldı. Kuprash Rus kuvvetlerinin hedefi oldukları konusunda sessizce uyarılan isimlerden yalnızca biriydi.

"HÜKÜMET YETKİLİLER, GAZETECİLER, DİNİ LİDERLER HEDEFTİ" Associated Press'in haberine göre Rus birlikleri, istihbarat servislerinin yardımıyla hazırlanan listeleri kullanarak Ukraynalıları öldürmeyi amaçladı. Ele geçirilen belgelerde şu ana kadar 61 kişi tespit edildi. Hedefte hükümet yetkilileri, gazeteciler, aktivistler, gaziler, dini liderler ve avukatlar vardı. Bazı isimlerin sorguya çekildiği, bazılarının işkence ile gözaltı merkezlerinde tutulduğu bazılarının ise öldüğü belirtildi. ABD'nin savaş suçlarından sorumlu eski büyükelçisi Stephen Rapp, "Elinizde açıkça, bölgenin başını kesmek ve liderliği ortadan kaldırmak isteyen otoriter bir rejimin oyun kitabı var" dedi. Sızdırılan ABD istihbaratı ve Birleşik Krallık ulusal güvenlik analistlerine göre, Federal Güvenlik Servisi (FSB) liderliğindeki Rus istihbaratı, 24 Şubat işgalinden önce ölüm listelerini derlemek için aylar harcadı.