Apartman sakinleri yardım bekliyor

Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde bulunan inşaatın hafriyatı sırasında meydana gelen toprak kayması, Başarır Apartmanı sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor. İnşaat hafriyatı sırasında meydana gelen toprak kayması, Ihlamur Sokağı’nda bulunan Başarır Apartmanı'nı tehdit ediyor. Toprak kayması sebebiyle yolun yarısı çöktü. Apartman sakinleri bir felaketin yaşanmaması için Mudanya Belediyesi’nden yardım bekliyor. Devrilen elektrik direği mahallede paniğe sebep olurken, elektriklerin kısa devre yapmasının bazı dairelerde ufak tefek yangınlara sebep olduğu ifade edildi.

İHA'nın haberine göre, her yağmurda yolun kaymaya devam ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, Mudanya Belediyesi’ne yaptıkları müracaat sonunda bariyerle yolu kapattıklarını, başka bir tedbir alınmadığını öne sürdü. Vatandaşlar, “Kendilerine binamızın tehlike altında olduğunu söylediğimizde, bize binanın kaya üzerinde olduğundan bir şey olmayacağını söylediler. Oysa kayan yer de kayalık, ama her yağmur sonra kaymaya devam ediyor. Müteahhide ceza yazdıklarını, inşaatı durdurduklarını, 2 aydan önce bir şey yapılmayacağı bilgisini vererek gittiler. 2 ay bu binada oturanlar kâbus yaşamaya mahkûm edildi. Bir an önce bu yerin kontrol altına alınmasını istiyoruz” dediler.

Toprak kayması sonrası tahtalarla, kalaslarla ve urganlarla tedbir alınmaya çalışılması dikkati çekti. Su ve doğal gaz borularının açıkta olması da tehlike arz ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ