APP plaka değişimi son gün ne zaman? APP plaka değişim süresi uzatıldı mı, iptal mi oldu?
Standart dışı APP plaka kullanan araç sahipleri için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kamu güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan düzenleme kapsamında, plaka değişimi için tanınan süre yeniden gündemde. Yoğunluk nedeniyle geçici olarak durdurulan cezai işlemler ve uzatılan süreyle birlikte sürücüler, "APP plaka cezası kaldırıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte APP plaka değişimi için son tarih...
AÇIKLAMA GELDİ
Trafik Başkanı Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.
Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:
"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır.
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."
MÜHÜRLÜ VE KALIN HARFLİ PLAKALAR
Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." dedi.
Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.
Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."
Mutlu, standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları göstererek vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
APP PLAKA DEĞİŞTİRME SON TARİH NE?
Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.
APP PLAKA CEZALARI İPTAL Mİ?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi.
Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.
Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.
APP PLAKA NEDİR?
APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı, ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan "standart dışı" plakadır.
Görünüm olarak daha dikkat çekici olsa da Türkiye'de kullanımı kesinlikle yasaktır ve ağır yaptırımları bulunmaktadır.