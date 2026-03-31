MÜHÜRLÜ VE KALIN HARFLİ PLAKALAR

Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." dedi.

Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.

Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."

Mutlu, standart ve mühürsüz sahte plakalar arasındaki farkları göstererek vatandaşların kendi plakalarında hangi özelliklere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

APP PLAKA DEĞİŞTİRME SON TARİH NE?

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.