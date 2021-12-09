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Apple kuru 17 TL’ye çekti! 0:00 / 0:00

TL’nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine bağlı olarak Kasım ayının sonunda iPhone, iPad ve MacBook’lar başta olmak üzere Türkiye’deki tüm ürünlerinin fiyatlarında yüzde 30 seviyesinde artışa giden Apple, şimdi de uygulamalarına zam yapma kararı aldı.

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’deki App Store üzerinden sunulan oyun, uygulama ve uygulama için satın almalarda fiyat artışına gidiyor.

Apple, “​​Türkiye'deki App Store'da yaklaşan fiyat değişiklikleri” başlığıyla yaptığı duyuruda, “Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen belirli bölgelerde App Store'daki fiyatları güncellememiz gerekiyor. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde Türkiye'de App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) fiyatları artacak” açıklamasını yaptı.

10.99 TL'LİK ETİKET, 16.99 TL'YE ÇIKTI

Apple Developer sayfasından yapılan duyurusu yapılan fiyat değişiklikleri devreye girdiğinde, uygulama geliştiriciler de yeni fiyat katmanlarını görüp, uygulamalarının fiyatlarını değiştirebilecek.

Yeni fiyat katmanlarına dair detayları da paylaşan Apple, uygulamalar için 0.99 dolar olan fiyat etiketini 16.99 TL olarak belirledi. Daha önce 0.99 dolarlık katmandaki uygulamaların Türkiye fiyatı 10.99 TL idi. Diğer bir ifadeyle Apple uygulama mağazasında 11 TL seviyesinde olan dolar kuru, yapılan son zammın ardından 17 TL’ye dayanmış olacak.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki App Store'da yer alan uygulamalar için katmanlarına göre belirlenen yeni fiyatlar şöyle olacak: