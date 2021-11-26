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Apple, Türkiye'de satışa sunduğu tüm ürünlerine zam yaptı. iPhone telefonlar, iPad ve Apple Watch serileri, Mac serisi bilgisayarların hepsine yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

TL'deki değer kaybının ardından Türkiye'de satılan Apple ürünlerin ABD'den dahi ucuza gelmesinin ardından Apple Türkiye, sitesindeki ürün satışlarını durdurmuştu. Yeni tarifede ise en ucuz Apple telefon olan 64 GB iPhone SE yüzde yüzde 29 artışla 7 bin 499 TL'ye çıkarken, en pahalısı olan 1 TB iPhone 13 Pro Max fiyatı 6 bin TL artarak 28 bin 999 TL'ye yükseldi. 64 GB'lik en ucuz iPad tabletin fiyatı 4 bin 799 TL olarak belirlenirken, 2TB'lik 12.9 inç iPad Pro tabletin fiyatı ise 32 bin 499 TL'ye çıktı.

Apple'ın en yüksek donanımlı telefon ve tabletine sahip olmak isteyenlerin 61 bin 498 TL ödemesi gerekecek.

Artırılan fiyatlara karşın ürün gönderim sürelerinin 3 hafta ile 6 hafta arasında değişmesi de dikkat çekti. Apple'ın yeni belirlediği iPhone telefon ve iPad fiyat listesi şöyle