iPhone fırsatçıları! 0:00 / 0:00

Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırıp, hızla 13 TL seviyelerini görmesi üzerine iPhone başta olmak üzere Apple’ın online ürün satışlarını geçici olarak durdurması, fırsatçıları harekete geçirdi.

Apple’ın güncel döviz kurları üzerinden yeni fiyatlama çalışmaları devam ederken, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerindeki bazı satıcıların ellerindeki iPhone 13 modellerini fahiş fiyatlarla satışa sunduğu gözlendi.

Özellikle Hepsiburada ve Trendyol gibi Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları üzerinden satış yapan bu satıcıların iPhone 13 için belirlediği fiyat etiketleri 43 bin TL’leri geçti.

FAHİŞ FİYATLAR!

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre en üst iPhone modeli olan 1 TB’lik iPhone 13 Pro Max’in Türkiye’deki tavsiye edilen perakende satış fiyatı 22 bin 999 TL iken, bu e-ticaret sitelerinde iPhone 13 modellerine fiyatlar 43 bin 67 TL’lere yükseltildi.

Resmi satış fiyatının yüzde 87’leri aşan oranında daha yüksek fiyatlarla fırsatçılık yapan satıcılar, “Son 1 ürün”, “Büyük fırsat ürünü” gibi ifadelerle Black Friday, Efsane Cuma, Efsane Günler gibi güncel kampanyalar arasından kendilerine pay kapmaya çalışıyorlar.

43 BİN TL'LİK ETİKET KOYDULAR!

Fırsatçıların bu adımı fahiş fiyatla da sınırlı kalmadı; sözde indirim adı altında bu fiyatların aslında daha önce hiç olmadığı bir seviye olan 49 bin 999 TL’den indirilerek, 37 bin TL’lere kadar çekildiği belirtilerek, tüketiciler yanıltılıyor.

Hepsiburada ve Trendyol başta olmak üzere e-ticaret platformlarının, bir yandan çip krizine bağlı tedarik sorunu yaşanan, bir yandan da Türkiye'de hızlı yüksleen dolar kuru nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlanılan iPhone'lar için uygulanan bu fahiş fiyatlarla ilgili olarak sözkonusu satıcılara yönelik bir adım adım atmayacağı ise merak konusu.