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Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı ve 33 ABD eyaletinin şikayetçi olduğu davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Apple'ın 2017'de iPhone 6, 7 ve SE modellerindeki yazılım güncellemesinin cihazların performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket, yavaşlatmaların 'beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek' amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca web sitesinde yazılım güncelleme notlarında ve iPhone ayarlarında, iPhone güç yönetimi hakkında 'doğru bilgiler' sağlayacağını taahhüt etti.