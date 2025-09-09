Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı Awe Dropping lansmanı, Türkiye saati ile bu akşam 20.00'de başlayacak. Lansmanda başta merakla beklenen iPhone 17 olmak üzere; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3’ü tanıtılacak. Peki, 9 Eylül 2025 Apple lansmanı nereden izlenir, yeni modellerde beklenen özellikler neler?