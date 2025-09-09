iPhone 17 geliyor! Apple Awe Dropping lansmanı saat kaçta ve nereden yayınlanacak?
Tüm dünyanın gözü, yıllık lansmanını gerçekleştirecek Apple'a çevrildi. Türkiye saati ile bu akşam 20.00'de Cupertino'daki "Awe Dropping" etkinliğinde iPhone 17 serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3'ü tanıtılacak. Lansman Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, yeni Apple modellerinde ne gibi özellikler bekleniyor? İşte, detaylar...
Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı Awe Dropping lansmanı, Türkiye saati ile bu akşam 20.00'de başlayacak. Lansmanda başta merakla beklenen iPhone 17 olmak üzere; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3’ü tanıtılacak. Peki, 9 Eylül 2025 Apple lansmanı nereden izlenir, yeni modellerde beklenen özellikler neler?
APPLE YENİ BİR SERİYLE GELİYOR
Apple, Cupertino’daki “Awe Dropping” etkinliğinde iPhone 17 serisini, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3’ü tanıtacak.
2025 APPLE LANSMANI NE ZAMAN YAPILACAK?
Apple, 9 Eylül 2025’te Cupertino’daki “Awe Dropping” etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Etkinlik, Apple’ın sitesinden ve YouTube’dan Türkiye saati ile saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.
IPHONE 17'DE BEKLENEN ÖZELLİKLER
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşan seri, 120Hz ProMotion ekranlar, A19/A19 Pro çipler, 24MP ön kamera ve Pro modellerde 48MP telefoto lens (8x zoom) gibi yenilikler sunacak.
- Ultra ince iPhone 17 Air (5.5-6mm), Pro Max’te ise 5,000mAh’lik güçlü pil öne çıkıyor.
- Yeni renk seçenekleri arasında turuncu ve koyu mavi dikkat çekiyor.
YENİ SERİDE NE GİBİ ÖZELLİKLER OLACAK?
- Apple Watch Series 11 ve Ultra 3’te S11 çipi, daha parlak ekranlar ve olası uydu bağlantısı, AirPods Pro 3’te ise kalp atış sensörü ve gelişmiş ses özellikleri bekleniyor.
- iOS 26, “Liquid Glass” arayüzü ve Apple Intelligence AI ile geliyor.
IPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 17'nin Türkiye satış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen sene yine 9 Eylül'de tanıtılan iPhone 16 modeli için 13 Eylül'de ön sipariş alınmaya başladı ve model 20 Eylül'de mağazalardaki yerini aldı.