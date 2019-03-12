Apple’ın Netflix’e rakip olabilecek yeni TV ve video abonelik servisini tanıtması beklenen özel etkinliği resmiyet kazandı. Şirketin 25 Mart’ta gerçekleştirileceği etkinlikle ilgili resmi duyuru daveti de ortaya çıktı.

Apple’ın “Şov zamanı” sözleriyle yaptığı davete göre 25 Mart’taki etkinlik, şirketin merkezine ev sahipliği yapan Cupertino’daki Steve Jobs Theater’da yapılacak. Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte, Apple’ın yeni TV ve eğlence servisinin tanıtılması bekleniyor.

UZUN YILLAR SONRA BİR İLK

Apple’ın bu yeni servisi, şirketin en son 2015 yılında kullanıma sunduğu Apple Music’ten sonraki ilk dijital servisi olacak.

Apple'ın daha önce 'Şov zamanı' (It's show time) sloganını 2006 yılında tanıttığı Apple TV etkinliği öncesinde kullandığını da belirtelim.

Online dizi ve film platformu Netflix’e rakip olması beklenen yeni içerik servisiyle ilgili olarak düzenlenecek olan etkinliğe, Apple tarafından geçen ay Hollywood’un önde gelen yıldızlarına özel davetler gönderilmeye başlanmıştı.

Şu ana kadar sızan haberlere göre sözkonusu etkinlikte tanıtılması beklenen ve Netflix ile Amazon’un Prime Video’suna benzer özelliklere sahip olacak olan yeni serviste, Apple tarafından satın alınan veya finanse edilen TV şovları ve filmler yayınlanacak.

Ücretli abonelik sistemiyle çalışacak olan dijital içerik servisinin bu yılın yaz aylarında kullanıma açılması bekleniyor. Gelen ilk haberlere göre 25 Mart’ta ayrıca Apple News (Haberler) uygulamasına entegre edilecek olan ‘premium’ haber servisinin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.