Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) mobil cihaz ve ekran bağımlılığıyla ilgili yayınladığı kılavuzun ardından bir uyarı da Apple CEO’su Tim Cook’tan geldi.

Kullanıcıların iPhone ve iPad gibi cihazlara çok sık bakmamasına gerektiğini belirten Cook, “Telefonu her aldığınızda bu, karşınızdaki kişiden gözlerinizi ayırdığınız anlamına gelir. Eğer telefonunuza, birinin gözünden baktığınızdan daha fazla bakıyorsanız, yanlış bir şey yapıyorsunuz” dedi.

ABD’de düzenlenen “Time 100” zirvesine katılan Tim Cook, Apple olarak kullanıcıların cihazlarında geçirdikleri süreyi hiç bir zaman en üst düzeye çıkarmak istemediklerini, bu yönde bir iş motivasyonlarının bulunmadığı ifade etti.

Apple CEO’su, “Kendime sordum: Günde binlerce bildirim almam gerekiyor mu? Bu, hayatıma değer katan bir şey değil, ya da beni daha iyi bir insan yapmıyor. Bu yüzden bu bildirimleri tırpanlamaya karar verdim” diye konuştu.

Apple, 2009 yılında kullanıcıların telefonlarıyla daha fazla zaman geçirmesini sağlayan anlık (push) bildirim hizmetini kullanıma sunmuştu.

EKRAN SÜRENİZİ YÖNETİN

Ardından şirket, Cook’un da belirttiği gibi bu konuda bazı sınırlamalara giderek, geçen yıl yayınlanan iOS 12 ile birlikte kullanıcıların telefonlarını ne sıklıkta kullandıklarını kontrol etmelerine yardımcı olacak yeni ekran süresi yönetimi özelliklerini devreye almıştı.

iOS 12 ile gelen “Ekran Süresi” özelliğiyle kullanıcılar, cihazlarını ne kadar kullanıldığını ölçüp, periyodik raporlar alabiliyor.